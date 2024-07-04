Российский тренер раскрыла секрет сжигания жира в домашних условиях

Тренер Юркова: функциональные тренировки помогут сжечь жир в домашних условиях

Мастер-тренер направления групповых программ бренда XFIT Анастасия Юркова раскрыла россиянам секрет сжигания жира в домашних условиях. Ее комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Чтобы сбросить лишние килограммы без походов в спортзал, в первую очередь необходимо пересмотреть питание, считает эксперт. При этом оно должно быть не только низкокалорийным, но и сбалансированным.

Кроме того, важно не забывать про физическую активность, которая может помочь в коррекции фигуры. Юркова посоветовала выполнять три-четыре раза в неделю функциональные тренировки по методу Табата или HIIT, состоящие из базовых упражнений с собственным весом. В качестве примера она привела комплекс, включающий приседания, выпады, отжимания и скручивания. Такая тренировка состоит из четырех-пяти кругов, где каждое упражнение нужно повторить по 20-30 раз.

В марте эксперт-методист Руслан Панов назвал россиянам оптимальный срок появления кубиков пресса. По его словам, результата можно добиться через два месяца, полностью отказавшись от продуктов с содержанием быстрых углеводов, в частности хлеба и десертов. При этом нельзя забывать о спорте — акцент следует делать на кардио- и интервальных тренировках два-три раза в неделю.