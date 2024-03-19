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13:24, 19 марта 2024Ценности

Фитнес-тренер назвал россиянам оптимальный срок для появления кубиков пресса

Фитнес-тренер Панов: кубиков пресса можно добиться за два месяца

Фото: Unsplash

Эксперт-методист и координатор направления групповых программ бренда XFIT Руслан Панов в беседе с «Лентой.ру» назвал россиянам оптимальный срок для появления кубиков пресса.

По его словам, результата можно добиться через два месяца, полностью отказавшись от продуктов с содержанием быстрых углеводов, в частности хлеба и десертов. При этом нельзя забывать о спорте, делая акцент на кардио и интервальные тренировки два-три раза в неделю.

«В этом типе активности силовые упражнения на пресс скорее опция, чем основа. Не стоит ограничивать силовую работу стереотипными движениями: скручиваниями на пресс, подъемами ног, различными типами "ножниц" и велосипедов"», — пояснил фитнес-тренер и отметил, что в тренировочную программу следует включить классическую и боковую планку.

В то же время собеседник издания уточнил, что кардио и интервальные тренировки должны быть интенсивными. «Показателем эффективности такой тренировки выступает высокий пульс и 75 процентов максимальной частоты сердечных сокращений», — заключил он.

Ранее мастер-тренер Анастасия Юркова назвала россиянкам эффективные способы, которые помогут избавиться от «ушек» на бедрах. По словам эксперта, данная проблема часто встречается у женщин вне зависимости от возраста, генетики и жировой массы тела. Юркова объяснила, что такой недостаток во внешнем виде связан с неправильным положением таза вследствие нарушения осанки.

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      Мария Винар
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