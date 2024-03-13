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13:47, 13 марта 2024Ценности

Россиянкам назвали эффективные способы избавиться от «ушек» на бедрах

Мастер-тренер Юркова: растяжка и йога помогут избавиться от «ушек» на бедрах

Фото: Unsplash

Мастер-тренер направления групповых программ бренда XFIT Анастасия Юркова в беседе с «Лентой.ру» назвала россиянкам эффективные способы, которые помогут избавиться от «ушек» на бедрах.

По словам эксперта, данная проблема часто встречается у женщин вне зависимости от возраста, генетики и жировой массы тела. Юркова объяснила, что такой недостаток во внешнем виде связан с неправильным положением таза вследствие нарушения осанки. «Если вы обнаружили такую проблему попробуйте для начала прогнуться в пояснице, потянувшись ягодицами назад. Вы увидите, что эта зона, скорее всего, визуально станет меньше. Теперь попробуйте приподнять руками ягодицы, как будто они упругие и накачанные. Так, скорее всего "ушки" тоже визуально станут меньше. Вывод — недостаточно прокаченные ягодицы», — заявила она.

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В связи с этим в первую очередь специалист предложила проработать осанку с помощью йоги, растяжки и пилатеса. Затем необходимо включить в тренировки упражнения на укрепление ягодичных мышц. В то же время Юркова напомнила о важности их расслабления посредством массажа и миофасциального релиза.

Помимо перечисленных методов, собеседница издания посоветовала скорректировать питание и наладить питьевой режим с целью устранения отечности, поскольку «ушки» на бедрах также могут быть связаны со скоплением излишней жидкости в организме. В борьбе с этим подойдут обертывания, походы в сауну и спа-процедуры.

Ранее врач-терапевт Екатерина Ладыгина раскрыла россиянам главную ошибку во время похудения. Тогда медик опровергла популярный миф, согласно которому ограничения в питании без спорта помогают избавиться от лишних килограммов.

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      Мария Винар
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