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17:14, 1 марта 2024Ценности

Врач раскрыла россиянам главную ошибку во время похудения

Врач-терапевт Ладыгина: ограничения в питании без спорта не влияют на похудение

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт, специалист бренда XFIT Екатерина Ладыгина в беседе с «Лентой.ру» раскрыла россиянам главную ошибку во время похудения.

Эксперт опровергла популярный миф, согласно которому ограничения в питании без спорта помогают избавиться от лишних килограммов. По ее словам, на похудение влияют правильное питание, без перееданий, и умеренная физическая нагрузка. «Следует помнить, что наш вес может оставаться прежним во время похудения. Когда человек занимается спортом и соблюдает правильное питание, жировая масса может заменяться мышечной», — пояснила она.

Ладыгина заявила, что мышечная масса нужна для поддержания опорно-двигательного аппарата, профилактики болевых ощущений в спине и баланса гормональной системы. В связи с этим она напомнила о важности физической активности во время похудения. Кроме того, специалист упомянула о необходимости регулярно сдавать анализы и проходить диспансеризацию.

В феврале врач-диетолог, нутрициолог Екатерина Стрельникова назвала продукты, которые можно есть на ночь. Медик заявила, что поздние ужины совершенно безвредны для фигуры. Однако отметила, что необходимо учитывать индивидуальные особенности организма.

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      Мария Винар
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