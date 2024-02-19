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15:59, 19 февраля 2024Ценности

Врач назвала безвредные для фигуры продукты на ночь

Фото: Unsplash

Врач спортивной медицины и ЛФК, врач-диетолог, нутрициолог и эксперт бренда XFIT Екатерина Стрельникова назвала продукты, которые можно есть на ночь. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Медик заявила, что поздние ужины совершенно безвредны для фигуры. Однако она отметила, что необходимо учитывать индивидуальные особенности организма. Кроме того, Стрельникова опровергла миф о том, что на ночь категорически нельзя есть, поскольку метаболизм замедляется, и пища не усваивается. «Ночью организм активно восстанавливается, происходит синтез многих веществ (например, гормонов) и обновления клеток. На это требуется большое количество энергии и питательных веществ», — объяснила она.

В связи с этим собеседница издания перечислила продукты, которые можно употреблять перед сном. По ее мнению, они должны быть натуральными и легкоусвояемыми. При этом те люди, которые хотят сбросить лишние килограммы, могут ориентироваться на сбалансированность блюд. Так, предпочтение лучше отдавать рыбе, морепродуктам, авокадо, льняным семенам, яйцам, брокколи, кабачкам, цветной капусте, болгарскому перцу и зелени.

В январе эксперт бренда XFIT Ирина Монахова раскрыла россиянам простые способы избавиться от второго подбородка. По словам специалиста, на появление данного недостатка внешности влияет не только избыточная масса тела. Причинами могут стать неправильный прикус и положение языка, а также отек и проблемы с осанкой.

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      Мария Винар
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