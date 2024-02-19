Врач назвала безвредные для фигуры продукты на ночь

Врач спортивной медицины и ЛФК, врач-диетолог, нутрициолог и эксперт бренда XFIT Екатерина Стрельникова назвала продукты, которые можно есть на ночь. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Медик заявила, что поздние ужины совершенно безвредны для фигуры. Однако она отметила, что необходимо учитывать индивидуальные особенности организма. Кроме того, Стрельникова опровергла миф о том, что на ночь категорически нельзя есть, поскольку метаболизм замедляется, и пища не усваивается. «Ночью организм активно восстанавливается, происходит синтез многих веществ (например, гормонов) и обновления клеток. На это требуется большое количество энергии и питательных веществ», — объяснила она.

В связи с этим собеседница издания перечислила продукты, которые можно употреблять перед сном. По ее мнению, они должны быть натуральными и легкоусвояемыми. При этом те люди, которые хотят сбросить лишние килограммы, могут ориентироваться на сбалансированность блюд. Так, предпочтение лучше отдавать рыбе, морепродуктам, авокадо, льняным семенам, яйцам, брокколи, кабачкам, цветной капусте, болгарскому перцу и зелени.

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