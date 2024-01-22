Россиянам раскрыли простые способы избавиться от второго подбородка

Эксперт бренда XFIT Ирина Монахова раскрыла россиянам простые способы избавиться от второго подбородка. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 22 января.

По словам специалиста, на появление данного недостатка внешности влияет не только избыточная масса тела. Причинами могут стать неправильный прикус и положение языка, а также отек и проблемы с осанкой. На последнее Монахова рекомендует обратить особое внимание. «Не буду говорить, что причиной тому обязательно гаджеты или сидячий образ жизни, потому что это лишь один из очень многих факторов, но он однозначно провоцирует смещение шеи и головы вперед. Восстановив шейно-грудной отдел, можно вернуть себе правильную осанку, а вместе с ней убрать второй подбородок», — объяснила она.

В связи с этим собеседница издания предложила присмотреться к некоторым видам упражнений. Например, на проработку артикуляции. К ним относится упражнение «лошадка», в котором нужно открыть рот, улыбнуться, показав зубы, и начать цокать языком. Кроме того, Монахова отметила самомассаж, направленный на улучшение пластичности мышц и снятие отечности, а также дыхательную гимнастику.

Вдобавок эксперт рекомендовала включить в ежедневную активность упражнения на восстановление естественных изгибов позвоночника, контроля положения лопаток и удержания осевого вытяжения. Например, в положении сидя разместить эластичную ленту за головой. После этого нужно начать смещать ленту затылком, направляя голову назад. При этом необходимо вытянуться макушкой вверх и руками растянуть ленту в стороны, создавая легкое сопротивление.

Ранее эксперт бренда XFIT Дарья Арькова назвала россиянкам эффективные способы избавиться от выпирающего живота. При наличии данной проблемы специалист призвала не прибегать к упражнениям на пресс. По ее мнению, лучше присмотреться к многосуставным тренировкам, которые направлены на проработку всех групп мышц.