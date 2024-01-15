Россиянкам назвали эффективные способы избавиться от выпирающего живота

Эксперт бренда XFIT Дарья Арькова назвала россиянкам эффективные способы избавиться от выпирающего живота. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 15 января.

При наличии данной проблемы специалистка призвала не прибегать к упражнениям на пресс. По ее мнению, лучше присмотреться к многосуставным тренировкам, которые направлены на проработку всех групп мышц. «Не бойтесь брать большой вес, если нет четких ограничений от врача. Идеально будет сочетать силовые тренировки с большими отягощениями с высокоинтенсивным функциональным тренингом. Например, толкание саней со своим весом или броски слэмболов на определенную высоту», — объяснила она и отметила, что через три месяца можно добиться желаемого результата.

Кроме того, Арькова рекомендовала обратить внимание на пилатес, который отлично подойдет худым девушкам, имеющим выпирающий живот. Беременным женщинам, в свою очередь, к физической активности нужно прибегнуть через несколько месяцев после родов, а именно — упражнениям на проработку тазового дна и улучшение подвижности грудной клетки с целью снять нагрузку с поясницы. Также можно включить массажи и соблюдать питьевой режим.

В заключение собеседница издания особенно выделила женщин, у которых присутствует так называемый пивной живот. В данном случае, по мнению эксперта, в первую очередь необходимо посетить врача-эндокринолога, поскольку подобная проблема влияет на появление диабета и артериальной гипертензии. После этого нужно начать диету, не устанавливая жесткие ограничения, а также внедрить в физическую активность низкоинтенсивное кардио и силовые упражнения на тренажерах.

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