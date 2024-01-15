Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:46, 15 января 2024Ценности

Россиянкам назвали эффективные способы избавиться от выпирающего живота

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Эксперт бренда XFIT Дарья Арькова назвала россиянкам эффективные способы избавиться от выпирающего живота. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 15 января.

При наличии данной проблемы специалистка призвала не прибегать к упражнениям на пресс. По ее мнению, лучше присмотреться к многосуставным тренировкам, которые направлены на проработку всех групп мышц. «Не бойтесь брать большой вес, если нет четких ограничений от врача. Идеально будет сочетать силовые тренировки с большими отягощениями с высокоинтенсивным функциональным тренингом. Например, толкание саней со своим весом или броски слэмболов на определенную высоту», — объяснила она и отметила, что через три месяца можно добиться желаемого результата.

Кроме того, Арькова рекомендовала обратить внимание на пилатес, который отлично подойдет худым девушкам, имеющим выпирающий живот. Беременным женщинам, в свою очередь, к физической активности нужно прибегнуть через несколько месяцев после родов, а именно — упражнениям на проработку тазового дна и улучшение подвижности грудной клетки с целью снять нагрузку с поясницы. Также можно включить массажи и соблюдать питьевой режим.

Материалы по теме:
Как убрать висцеральный жир? Чем опасен висцеральный жир на животе и как от него избавиться?
Как убрать висцеральный жир?Чем опасен висцеральный жир на животе и как от него избавиться?
27 июня 2023
Сушка тела для мужчин и женщин: программа упражнений и правила питания
Сушка тела для мужчин и женщин:программа упражнений и правила питания
18 июня 2023

В заключение собеседница издания особенно выделила женщин, у которых присутствует так называемый пивной живот. В данном случае, по мнению эксперта, в первую очередь необходимо посетить врача-эндокринолога, поскольку подобная проблема влияет на появление диабета и артериальной гипертензии. После этого нужно начать диету, не устанавливая жесткие ограничения, а также внедрить в физическую активность низкоинтенсивное кардио и силовые упражнения на тренажерах.

В июле врач-диетолог Дарья Гудкова рассказала об эффективности перекусов для сохранения стройности. Тогда медик объяснила, что подобные приемы пищи способствуют формированию мышечной ткани, а не жировых отложений.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польша согласилась пустить немецкие войска на свою территорию. Зачем НАТО усиливает ближайший к России фланг?

      Россиянин выпил виски в супермаркете известной сети и упал замертво

      Самой красивой девушкой США стала офицер ВВС

      Раскрыто самое просматриваемое видео на крупнейшем в России видеоресурсе

      Популярное у звезд средство для похудения оказалось причиной пожизненной диареи

      ОБСЕ обвинили в игнорировании смерти журналиста из США в украинской тюрьме

      Глава Минобороны Британии назвал 2024 год переломным для Украины

      Врач оценила пользу микротренировок

      Врач перечислила способы улучшить состояние волос во время сна

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости