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19:17, 14 июня 2026Мир

Глава Пентагона назвал сроки разминирования Ормузского пролива

Глава Пентагона Хегсет: США могут разминировать Ормузский пролив в течение 30 дней
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stringer / Reuters

США способны разминировать Ормузский пролив в течение 30 дней. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью CBS News.

«Мы можем сделать все это (разминировать Ормузский пролив и устранить угрозы безопасности — прим. «Ленты.ру») в течение 30 дней в благоприятной обстановке», — назвал сроки министр.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал дату подписания соглашения с Ираном. По его словам, сделка будет заключена 14 июня. Он также указал, что сразу после этого Ормузский пролив будет открыт для всех. При этом в Иране опровергли информацию о подписании соглашения. Там заявили, что текст документа пока еще не утвержден.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По крупнейшим городам, включая Тегеран, были нанесены удары. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной атаке на Израиль. Позднее Тегеран закрыл Ормузский пролив для всех типов судов.

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