18:30, 1 мая 2026

В сети удивились внешности клиентки после пересадки ресниц

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @dr_baghirova1

Мастер показала клиентку после пересадки ресниц и удивила пользователей Сети процедурой. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с никнеймом dr_baghirova1.

Пользовательница Сети разместила ролик, на котором продемонстрировала внешность женщины после необычной процедуры. На кадрах видно, что на веках женщины присутствуют отеки и раны. При этом ресницы россиянки выглядят длиннее натуральных.

Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

Пользователей Сети смутил результат услуги, о чем они написали в комментариях под постом. «Так пересаженные ресницы будут расти как волосы и выглядеть как обрубленные», «Как и с бровями будет потом, пересадка глаз понадобится», «Где хоть маленький инстинкт самосохранения», — возмутились они.

Ранее в апреле россиянка сделала тату на голове с неожиданной целью. Блогерша Мария Стукалова рассказала, что регулярно боролась с широким пробором, используя сыворотки и мезотерапию. В то же время она узнала о методе, который зрительно загущает пробор, — трихопигментация.

    Последние новости

    Раскрыта тактика ВСУ в отношении ударов по Туапсе

    В сети удивились внешности клиентки после пересадки ресниц

    Четверо детей погибли в ДТП на российской трассе

    Российская гимнастка выиграла Кубок Европы

    Медведев вспомнил о выкупе детских садов в 90-е «какими-то чертями»

    Появились подробности жесткой посадки пассажирского вертолета в российском регионе

    Аршавин выразил свое отношение к медиафутболу

    Мексиканец попробовал водку и описал опыт словами «утром пришла расплата»

    Запоры и громкая музыка оказались причинами одной серьезной проблемы со здоровьем

    В Европе пришли к выводу о помешательстве Каллас на России

    Все новости
