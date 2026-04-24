Ценности
11:32, 24 апреля 2026

Россиянка сделала тату на голове с неожиданной целью

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mariika_.s

Блогерша Мария Стукалова сделала тату на голове ради необычной цели. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пользовательница сети mariika_.s рассказала, что регулярно боролась с широким пробором, используя сыворотки и мезотерапию. При этом она подчеркнула, что уходовые процедуры результата не дали, а к пересадке волос Стукалова оказалась не готова.

В то же время она выяснила об одном методе, который зрительно загущает пробор, — трихопигментации. По словам россиянки, всего ей предстоит пройти три такие процедуры с разницей в месяц.

Я перепробовала слишком много способов загустить пробор. И много денег. Времени. Сил. Нервов. Мои луковицы обследовали не один год, соскобы с кожи головы и себума, гормоны, тесты, анализы. Мне не помогло. Поэтому сейчас, когда я уже сделала трихопигментацию, — понимаю, какое это спасение для женщин, у которых редкие волосы или редеют с возрастом

Мария Стукаловаблогерша

Ранее в апреле молодых россиян прозвали альпаками из-за отросших волос, завитых в кудри.

