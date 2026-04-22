Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:14, 22 апреля 2026

Молодых россиян прозвали альпаками из-за одной черты внешности

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Молодых россиян прозвали альпаками в сети из-за одной черты внешности. Видео появилось на странице актера Дмитрия Кабанова в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах предстала стоявшая на улице группа парней в черных футболках. При этом у них оказались отросшие волосы, завитые в кудри.

Похожие образы героев видео привлекли внимание зрителей. Особенно юзеры выделили их прически, которые сравнили с шерстью упомянутых животных. «Сбор альпак», «Обожаю этих альпак! Такие классные», «Какие милые альпаки», «У меня дома свой такой альпака», «Я насмотрелась на таких добрых альпак и теперь сама стала альпакой», — пошутили пользователи.

В свою очередь, в июле 2024 года сообщалось, что парни пристрастились к стрижке-брокколи. Прическа подразумевала кудрявые волосы на макушке в сочетании с выбритыми висками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok