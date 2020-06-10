Садальский пристыдил набросившихся на Ефремова «стервятников»

Актер Станислав Садальский в своем Instagram-аккаунте пристыдил «стервятников», набросившихся на его коллегу Михаила Ефремова из-за смертельного ДТП.

«Как за последние годы изменились зрители. Откуда столько желчи? Они превратились в стервятников, жаждущих, чтобы в их пасть каждый день лили это адово пламя беды. Хорошие вести они не переваривают, только чужая смерть, страх, боль, унижения могут утолить эту жажду. На время», — написал артист.

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По его словам, не стоит ждать, что Ефремов откупится, так как в «отличие от очень многих он человек честный». При этом Садальский отметил, что не будет ни поддерживать актера, ни осуждать его.

Артист признался, что его брат погиб по вине пьяного водителя, поэтому он понимает, как страшно, когда у человека в один момент ломается судьба. «Когда ничего не можешь ни поправить, ни отмотать назад, ни заслонить собой, ни умереть вместо. Ты просто продолжаешь жить с поломанным хребтом. Точнее, выживать», — написал он.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.

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