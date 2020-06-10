Поплавская раскритиковала близких Ефремова после смертельного ДТП

Советская и российская актриса театра и кино Яна Поплавская раскритиковала близких артиста Михаила Ефремова после смертельного ДТП с его участием. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Все знали, что у Ефремова алкогольная зависимость, тем не менее потакали ему, вытаскивали из неприятностей, а хуже всего то, что они же ему и наливали, пили вместе с ним», — написала знаменитость.

Она отметила, что, когда человек считает, что он выше окружающих, случаются непоправимые вещи. По ее словам, Ефремов был уверен, что если его остановят полицейские, они его все равно отпустят. В итоге, заявила Поплавская, Ефремов лишил жизни человека, а также разбил жизнь его семьи.

«Я знаю Мишу с детства. Знаю все его положительные и отрицательные стороны. И должна сказать, что он очень одаренный, талантливый человек», — заявила артистка. Она назвала бредом предложение лишить Ефремова званий, объяснив, что его творческая деятельность никак не связана с трагическим инцидентом.

«Но и нужно помнить непреложную истину: если ты стал примером для многих, если тебя любят и уважают, не подведи, оправдай это доверие. Люди смотрят на тебя и на твои поступки. Будь достоин их уважения. Но когда человек совершает преступление, суд должен быть справедливым», — заключила Поплавская.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.

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