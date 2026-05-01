Россия
18:45, 1 мая 2026Россия

Беспилотник ВСУ атаковал телевышку в российском регионе

Часть Курской области осталась без телевещания из-за атаки ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: KP Suwannasuk / Shutterstock / Fotodom  

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в Max.

В результате удара без телевещания остались весь Рыльский район, часть населенных пунктов Глушковского, Кореневского и Льговского районов. Хинштейн уточнил, что восстановление объекта начнется, когда позволит оперативная обстановка.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях очередной атаки ВСУ на Туапсе, в результате которой загорелся морской терминал. По его словам, специалисты прикладывают все силы, чтобы не допустить попадания нефти в море.

    Последние новости

    Раскрыта тактика ВСУ в отношении ударов по Туапсе

    В Сети удивились внешности клиентки после пересадки ресниц

    Четверо детей погибли в ДТП на российской трассе

    Российская гимнастка выиграла Кубок Европы

    Медведев вспомнил о выкупе детских садов в 90-е «какими-то чертями»

    Появились подробности жесткой посадки пассажирского вертолета в российском регионе

    Аршавин выразил свое отношение к медиафутболу

    Мексиканец попробовал водку и описал опыт словами «утром пришла расплата»

    Запоры и громкая музыка оказались причинами одной серьезной проблемы со здоровьем

    Все новости
