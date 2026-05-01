16:06, 1 мая 2026

Глава Краснодарского края рассказал о последствиях новой атаки ВСУ на Туапсе

Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Прошедшей ночью город Туапсе снова был атакован беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), обошлось без пострадавших, однако на территории морского терминала снова вспыхнул пожар. Об этом в пятницу, 1 мая, в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, ликвидацией возгорания занимаются 143 человека и 25 единиц техники. Ситуация контролируемая, подчеркнул глава региона.

«Сейчас прикладывают все силы, чтобы не допустить попадание нефти в море. Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепляют защитное сооружение и поднимают дамбу, также заменили отработавшие боновые заграждения на новые», — рассказал Кондратьев.

Ранее 1 мая глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что после пожара на расположенном в городе нефтеперерабатывающем заводе c трех участков вывезено более 13 тысяч кубических метров мазута и загрязненного им грунта.

