19:21, 1 мая 2026

Россиянам рассказали о первых результатах испытания вакцины от меланомы

У первого испытуемого с вакциной от меланомы зафиксировали изменения в анализах
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Sun Shock / Shutterstock / Fotodom  

Россиянам рассказали о первых результатах испытания разработанной в стране вакцины от меланомы — у первого испытуемого зафиксировали изменения в анализах. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые <...>небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», — поделился Гинцбург. По его словам, пациенту предстоят еще десять введений вакцины.

Уточняется, что в настоящее время он находится в Курской области под наблюдением врачей. Следующее введение запланировано на период между майскими праздниками.

Ранее Гинцбург объяснил одно важное свойство вакцины от меланомы. По его словам, с ее помощью можно убрать метастазы.

