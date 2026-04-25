10:07, 25 апреля 2026Россия

Раскрыто важное свойство разработанной в России вакцины от рака

Гинцбург: С помощью вакцины от меланомы можно убрать метастазы
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom  

С помощью разработанной в России вакцины от меланомы можно убрать метастазы. Важное свойство персонализированной вакцины от рака раскрыл академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

Микробиолог отметил, что способ введения вещества зависит от стадии развития меланомы. На первых стадиях вакцину вводят в саму опухоль, а при наличии метастаз — в кровоток.

«Впервые найден способ убрать метастазы. До настоящего времени просто не существовало подхода, который позволял бы это сделать. Мы рассчитываем на регресс на уровне метастаз единичных клеток», — заявил Гинцбург.

Ранее академик заявил, что онковакцина будет использоваться для лечения нескольких видов рака. Следующим шагом в лечении онкологических заболеваний, по словам Гинцбурга, будет работа с немелкоклеточным раком легкого.

