«Спартак» уступил на выезде «Крыльям Советов» со счетом 1:2 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 13-й минуте защитник самарского коллектива Фернандо Констанца открыл счет. В середине второго тайма форвард спартаковцев Манфред Угальде выровнял положение, но на 78-й минуте защитник «Крыльев» Кирилл Печенин установил окончательный счет в пользу своей команды.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 29 очков в 28 матчах и переместились на 10-ю строку в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче подопечные Сергея Булатова сыграют на выезде с «Оренбургом». Игра пройдет 10 мая, начало в 12:30 по московскому времени.

«Спартак» остался с 48 очками в 28 встречах на четвертой позиции. Следующим соперником красно-белых станет казанский «Рубин». Матч пройдет в Москве 11 мая, начало в 17:30 мск.