После смертельного ДТП с Ефремовым полицейские пришли в любимый паб артиста

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в столичный бар Ulysses, который актер Михаил Ефремов посещал в день смертельной аварии на Смоленской площади. Об этом в среду, 10 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В заведении проводятся следственные действия, отмечает агентство.

Как уточняет «Комсомольская правда», артист постоянно приходил в этот паб. В разговоре с корреспондентом, сотрудники паба заявили, что они предоставляют обслуживание исключительно навынос. Заходил ли Ефремов в бар в день аварии, они не помнят.

Ранее сообщалось, что актера заметили в Ulysses в день смертельного ДТП. Предполагалось, что заведение, учитывая постоянство клиента, нарушало введенные в Москве ограничительные меры и разрешало артисту выпивать внутри здания, в том числе и 8 июня. Сотрудник в беседе с журналистами уверял, что налить Ефремову отказались.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице. Позднее в организме Ефремова обнаружили следы наркотиков. Вечером 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

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