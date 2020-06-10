Судимый актер Долинский рассказал о судьбе артистов и будущем Ефремова в тюрьме

Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал о судьбе актеров в тюрьме и поведал о будущем Михаила Ефремова за решеткой. Его слова передает «Московский комсомолец» в среду, 10 июня.

«Вероятнее всего, сядет... Ну что? Там тоже люди живут, там тяжелая, но жизнь. Помню, как ужасно, когда ты живешь от письма до письма. В тюрьме есть свой ритм и распорядок жизни, очень трудные и своеобразные. Но и там люди привыкают, всегда можно что-то сделать, себя поддержать», — поведал Долинский.

Артист отметил, что ему помогло то, что он был молод, когда попал в тюрьму, — его арестовали в 1973 году за запрещенные в СССР операции с иностранной валютой. Он вышел на свободу в 1977 году благодаря ходатайству труппы Театра сатиры.

«Я был здоровый — это главное. Самое страшное попасть туда больным, в тюрьме тебя никто лечить не станет. Я искренне сочувствую Мише и его семье, безумно жалко, что так все случилось. Может быть, произойдет какое-то чудо, и ему как-то смягчат наказание», — предположил Долинский.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!