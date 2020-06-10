В прокуратуре заявили, что актер Михаил Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», — говорится в заявлении прокуратуры.

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Ранее утверждалось, что во время смертельной аварии артист был пьян. После инцидента в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов, однако в правоохранительных органах заявили, что следы запрещенных веществ в организме Ефремова — остаточные. Там пояснили, что актер «когда-то ранее употреблял».

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал. 9 июня его отправили под домашний арест.

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