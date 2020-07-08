Подруга Ефремова вспомнила о первых минутах после смертельной аварии

Ресторатор Татьяна Беркович, подруга актера Михаила Ефремова, вспомнила о первых минутах после смертельной аварии с его участием. Об этом сообщает StarHit.

«Увидела Мишу в полицейской машине, он сидел на заднем сиденье. Подошла и спросила у него: "Ты как?" И увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове», — рассказала знакомая артиста.

Беркович заявила, что по просьбе Ефремова сразу отправилась в больницу к пострадавшему в ДТП Сергею Захарову. По ее словам, она не ожидала, что водитель умрет, поскольку врачи сказали, что он получил травмы, но не находится при смерти. Она возмутилась, что родственники погибшего курьера уже на следующий день отправились на ток-шоу.

«То, что сейчас с ним происходит, ужасно. Он человек творческой профессии, у него совершенно другая душевная организация. Тонкая, чувствительная. Для него эта внутренняя трагедия настолько сильна.... Плюс он растерян. Миша двое суток не мог даже толком говорить», — описала состояние Ефремова Беркович. Она пояснила, что в последнее время он пребывал в депрессии из-за целого ряда факторов: смерть матери Аллы Покровской, смерть театрального режиссера Галины Волчек и отсутствие работы из-за пандемии.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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