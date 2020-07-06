Адвокат Ефремова заявил о готовности снова лишиться профессионального статуса

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о готовности снова лишиться профессионального статуса в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Защитник артиста рассказал, что в прошлом его лишали адвокатского статуса три раза. По его словам, каждый раз это происходило из-за оппонентов. «Я даже, может быть, готов на четвертый», — сказал Пашаев, подчеркнув, что занимается юридической практикой уже 20 лет.

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