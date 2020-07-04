Адвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста

Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев прокомментировал сообщения о том, что защита артиста будет построена вокруг версии об эпилепсии. Его слова приводятся в Telegram-канале принадлежащего Григорию Березкину РБК.

«Это глупость, полнейший бред», — заявил Пашаев.

Ранее стало известно, что во время суда юристы постараются выстроить линию защиты вокруг неврологического заболевания, которым якобы страдает Ефремов. Отмечалось, что адвокаты планируют сказать, что у артиста случился припадок перед аварией.

Следствие ранее установило, что в момент ДТП в машине актера находился только он. Это подтверждается камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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