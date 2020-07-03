Следствие подтвердило нахождение Ефремова за рулем во время аварии

Следствие установило, что в момент ДТП со смертельным исходом в машине актера Михаила Ефремова находился только он. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По информации правоохранительных органов, за рулем автомобиля находился именно артист и никаких пассажиров в нем не было, что подтверждается камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей.

Ранее адвокат Ефремова отказался ответить на вопрос о том, был ли его клиент за рулем во время аварии. Он отметил, что артист до и после происшествия находился в машине, однако, по его словам, там могло быть и десять человек.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!