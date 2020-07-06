Адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил о наличии достаточного количества доказательств невиновности актера в смертельном ДТП. Его заявление телеканалу «Россия 24» публикует ТАСС.

Защитник заявил, что в момент аварии актер ничего не помнил, поскольку был сильно пьян. «Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», — сказал Пашаев.

По его словам, теперь дело суда — дать оценку собранных доказательств. «Если мы поймем в суде, что наши доказательства не обоснованы и не имеют юридической оценки и силы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения», — заключил Пашаев.

Ранее Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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