Назван любимый алкогольный напиток Ефремова

Заслуженный артист России Михаил Ефремов предпочитает употреблять виски. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Московский комсомолец».

О любимом алкогольном напитке актера стало известно на заседании суда по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Корреспондент издания отметил, что в зале, где проходит судебный процесс, «ощущается запах алкоголя», а на столе, за которым сидит Ефремов, стоят бутылки Coca-Cola.

Ранее в суде Ефремов одернул адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, рассмеявшегося во время опроса свидетеля защиты, актрисы Татьяны Беркович. Актер напомнил адвокату, что «погиб человек».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал.