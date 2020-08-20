Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания секретного свидетеля

Судья Пресненского суда Елена Абрамова отказалась приобщить к делу актера Михаила Ефремова письменные показания «секретного свидетеля» стороны защиты. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства о приобщении письменных показаний Александра Кобца. Свидетель ДТП был вызван в суд для допроса.

Отмечается, что Кобец ранее путался в своих показаниях и не раз изменял их. Он также сообщал о том, что не видит одним глазом, а на другом глазу у него зрение минус три.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев зачитал в суде показания «секретного свидетеля». Мужчина заявил, что в тот вечер гулял по Москве и услышал визг тормозов. Ближайшей к нему машиной оказался джип Ефремова. За рулем, уверяет свидетель, сидел «молодой человек и складывал подушку безопасности». Кобец спросил, нужна ли ему помощь, на что водитель ответил бранью. Актер, по его словам, «сто процентов сидел на пассажирском сиденье».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал.