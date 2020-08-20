Жена Ефремова рассказала о его звонках таинственному абоненту перед ДТП

В день перед ДТП с телефона актера Михаила Ефремова были сделаны звонки на неизвестный номер, личность таинственного абонента так и не установлена. Об этом в суде рассказала жена артиста Софья Кругликова, передает РИА Новости в четверг, 20 июля.

«Я звонила на этот номер, но он недоступен. Я просила всех друзей его проверить, но этого телефона ни у кого нет», — заявила Кругликова. Она добавила, что просила следователя установить личность абонента, однако ей отказали.

Кругликова подчеркнула, что Ефремов при ней «никогда не признавал вину» в смертельной аварии, несмотря на сообщения об этом в СМИ. Ее слова передает ТАСС.

Telegram-канал «Судебные кроссовки» добавляет, что на допросе Кругликова призналась в установке мессенджера Telegram на телефон актера с целью установить личность абонента, которому звонил Ефремов.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.