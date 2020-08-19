Адвокат семьи погибшего в ДТП Захарова оценил работу врачей Ефремова

Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский высоко оценил работу врачей, лечивших актера Михаила Ефремова. Об этом пишет РИА Новости.

Ефремов на прошлой неделе был госпитализирован прямо из здания суда. Как заметил адвокат, изначально озвучивались страшные диагнозы, но в итоге актер готов «и к судебному разбирательству, и к полемике».

«Боткинская больница достойна Нобелевской премии», — сказал Добровинский. Он добавил, что приговор, каким бы он ни был, Ефремов может встретить в полном здравии.

11 августа Ефремов попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Позже адвокат актера Эльман Пашаев подтвердил диагноз подзащитного, назвав сомневающихся в недуге актера моральными уродами. Ефремова выписали через четыре дня после госпитализации.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.