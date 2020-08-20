Жена Ефремова назвала приемлемую дозу алкоголя для актера

В случаях, когда заслуженный артист России Михаил Ефремов выпивает более 200 грамм крепкого алкоголя, он начинает «терять мозг» и у него «появляются дурацкие мысли». Об этом рассказала супруга артиста София Кругликова во время суда по делу о смертельном ДТП в Москве, передает Telegram-канал Mash в четверг, 20 августа.

Жена Ефремова заявила, что крепкий алкоголь «до 200 грамм» для актера — приемлемая доза, после которой он остается «абсолютно нормальным человеком». По ее словам, при превышении этой дозы артист обычно ничего не помнил, однако пьяным за руль никогда не садился.

Кругликова также поведала о состоянии Ефремова после ДТП. Она сказала, что артист продолжительное время «молился, рыдал», передает Telegram-канал Life Shot. «Выглядел сильно помятым. У него была запекшаяся кровь на шее, синяки по всему телу, на ногах. Дышал плохо, прям задыхался. Пытался откашляться, на руке сильный кровоподтек, и, кажется, была разбита губа», — рассказала жена актера.

По ее словам, Ефремов ничего не помнил и пытался разобраться в произошедшем: «Если он лишнего выпивает, я звоню обычно друзьям и спрашиваю, что там было. А тут не было никого, и я не могла узнать, что происходило».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.