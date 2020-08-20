Секретный свидетель рассказал о незнакомце за рулем машины Ефремова после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил на суде, что актер не был за рулем автомобиля в момент аварии. Об этом в четверг, 20 августа, сообщает ТАСС.

Это следует из показаний «секретного свидетеля» Алексея Кобца, которые на процессе зачитал Пашаев. Как писал Кобец, в тот вечер он гулял по Москве и услышал визг тормозов. Ближашей к нему машиной оказался джип Ефремова. За рулем, уверяет свидетель, сидел «молодой человек и складывал подушку безопасности». Кобец спросил, нужна ли ему помощь, на что водитель ответил бранью. Сам актер, по его словам, «сто процентов сидел на пассажирском сидении».

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский обещал представить в суде свидетеля, который, в свою очередь, видел, что за рулем автомобиля был сам актер.

Ранее, 7 августа, сообщалось, что в Пресненском суде Москвы выступил очевидец аварии Роман Шрамко, который вечером 8 июня ехал на своей машине, когда джип, за рулем которого находился артист, подрезал их. Роман также утверждал, что видел, как после этого произошло столкновение с автомобилем, в котором был Сергей Захаров.

«Я бросился помогать и видел, как трое вытаскивали человека из машины. Ефремов стоял рядом, а потом сел на парапет. Он жалел свою машину. Даже не пытался помочь человеку, которого угробил», — сказал свидетель.

То, что за рулем автомобиля находился Михаил Ефремов, ранее подтвердил и инспектор ДПС, участвовавший в оформлении аварии.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал.

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