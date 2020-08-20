Ефремов в суде внезапно вспомнил про Тихановскую и Белоруссию

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Актер Михаил Ефремов в суде внезапно вспомнил Белоруссию и кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Артист начал выкрикивать странные фразы во время выступления свидетеля. «Пусть Тихановская скажет: "Жыве Беларусь!"» — произнес он, не пояснив, к чему относились его слова.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил на суде, что актер не был за рулем автомобиля в момент аварии. Это следует из показаний «секретного свидетеля» Александра Кобца, которые на процессе зачитал Пашаев. Как писал Кобец, в тот вечер он гулял по Москве и услышал визг тормозов. Ближайшей к нему машиной оказался джип Ефремова. За рулем, уверяет свидетель, сидел «молодой человек и складывал подушку безопасности». Кобец спросил, нужна ли ему помощь, на что водитель ответил бранью. Актер, по его словам, «сто процентов сидел на пассажирском сиденье».

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский обещал представить в суде свидетеля, который, в свою очередь, видел, что за рулем автомобиля был сам актер.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.

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