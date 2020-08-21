Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу актера

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Елене Абрамовой, рассматривающей дело о смертельном ДТП с участием артиста. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщает ТАСС.

Адвокат выразил недовольство тем, что суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы и «постоянно отклоняет» ходатайства стороны защиты. «Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда», — возмутился Пашаев.

Ранее суд отказался приобщить к делу показания секретного свидетеля стороны защиты. Мужчина заявил, что за рулем в момент аварии сидел не Ефремов, а «молодой человек». Актер, по его словам, находился на пассажирском сиденье. Однако потом свидетель также признался, что одним глазом он ничего не видит, а на другом глазу у него зрение минус три.

Кроме того, 19 августа Эльман Пашаев предоставил суду отзыв на автотехническую экспертизу. Эксперт, приглашенный адвокатом, заявил, что в ней не хватает исследований возможности вброса отравляющих веществ через систему кондиционирования и вероятности ослепления водителя лазером. Во время допроса специалист также рассказал, что управление машиной артиста могли перехватить хакеры, а на месте ДТП могли быть энергетические дыры и грозовые сгустки.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал.