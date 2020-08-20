Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что личность водителя, который находился в автомобиле в момент ДТП, установлена. Его слова передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По словам Пашаева, человек, личность которого установлена, весьма известный и непростой. «Позже все узнаете», — сказал он.

Ранее суд также отказался приобщить к делу Ефремова письменные показания «секретного свидетеля» стороны защиты и вернуть дело в прокуратуру.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал.