Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Пресненский суд Москвы отказался вернуть дело актера Михаила Ефремова в прокуратуру. Об этом заявила на заседании судья Елена Абрамова, передает ТАСС.

Отмечается, что защита артиста требовала возврата дела в связи с неполным исследованием доказательств. В частности, адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что следствие не исследовало данные, которые позволяют утверждать наличие в салоне актера второго человека в момент ДТП. Судья пояснила, что закон не предусматривает оснований для этого.

Ранее суд также отказался приобщить к делу Ефремова письменные показания «секретного свидетеля» стороны защиты. До суда он путался в своих показаниях и не раз менял их. Свидетель также сообщал о том, что не видит одним глазом, а на другом глазу у него зрение минус три.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал.