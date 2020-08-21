Адвокат объяснил «недостоверные» показания Ефремова алкоголизмом артиста

Адвокат Михаила Ефремова объяснил в суде, что его подзащитный сразу после аварии мог давать недостоверные показания из-за того, что страдает алкоголизмом. Эльмана Пашаева в пятницу, 21 августа, цитирует ТАСС.

Защитник обратился к материалам дела, в которых говорится, что Ефремов страдает от синдрома зависимости от алкоголя, а также к словам жены актера, которая упоминала, что ее супруг терял контроль над собой после 200 граммов спиртного. «Он сразу после ДТП признал себя виновным, но понимал ли он, что делал и говорил?», — усомнился Пашаев.

Адвокат ходатайствовал перед судом о допросе экспертов-медиков, которые проводили экспертизу, чтобы выяснить, насколько алкоголизм Ефремова «повлиял на само ДТП» и на способность артиста давать показания.

Гособвинение и потерпевшие сочли ходатайство Пашаева попыткой затянуть процесс. По их словам, в экспертизе и так было указано, что выводы медики делали с учетом возможной частичной потери памяти актера из-за опьянения.

Ранее сообщалось, что в сети появилась копия протокола допроса Михаила Ефремова с его признанием вины в смертельном ДТП. Допрос прошел через девять дней после аварии — 17 июля в присутствии адвоката обвиняемого Эльмана Пашаева. Согласно протоколу, на вопрос следователя о признании вины Михаил Ефремов ответил, что признает вину в полном объеме и раскаивается в содеянном. Также он подтвердил, что управлял технически исправным автомобилем.