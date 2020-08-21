Ефремов допустил свое отсутствие за рулем в момент смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил на заседании Пресненского суда Москвы, что мог сидеть на пассажирском месте своей машины в момент смертельного ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый допустил свое отсутствие за рулем автомобиля во время аварии. «Может, об этом шрам на шее говорит. Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею. Он всегда был пристегнут», — сказал Ефремов.

Он пояснил, что «у него в голове салат», но склоняется к тому, что его затащили на пассажирское сиденье. Артист утверждает, что, выходя из бара, где он был незадолго до ДТП, не собирался садиться за руль, а планировал забрать карту из салона.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.

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