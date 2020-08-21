Ефремов решил сменить адвоката

Актер Михаил Ефремов решил сменить своего адвоката. Об этом он заявил в Пресненском суде Москвы на процессе по делу о смертельном ДТП, передает ТАСС.

Подсудимый отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской.

«Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других — посильнее», — сказал артист, добавив, что он знаком с Генри Резником и Генрихом Падвой, уточняет Telegram-канал «Судебные кроссовки».

Обращаясь к судье, Ефремов заявил, что Пашаев и Шаргородская убеждали его в честности и справедливости российского суда, но он заметил предвзятое к ним отношение, их «обхихикивают» и свидетелей защиты, сообщает «МК» в своем Telegram-канале.

Заявление актера повергло в шок его защитника Пашаева, в судебном процессе объявлен перерыв до 24 августа для поиска нового адвоката Ефремову, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



