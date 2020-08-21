Ефремов перевел деньги родственникам погибшего Захарова

Актер Михаил Ефремов перевел по почте 200 тысяч рублей брату погибшего в ДТП с его участием водителя Сергея Захарова. Об этом на суде заявил адвокат артиста Эльман Пашаев, передает Telegram-канал Life Shot в пятницу, 21 августа.

Отмечается, что такую же сумму денег от Ефремова получили другие родственники погибшего — два сына Захарова и его вдова. Средства были переведены в качестве моральной компенсации.

Актер отметил, что всего возмещение морального вреда обошлось ему в сумму 813 160 рублей. Он заявил, что его жена София Кругликова утром передала деньги помощнику Пашаева, который совершил перевод родственникам Захарова, сообщает Telegram-канал газеты «Московский комсомолец».

Ранее старший сын погибшего Виталий Захаров предъявил Ефремову иск на сумму 6,5 миллиона рублей, позднее увеличив ее до 7,5 миллиона из-за хамства, которое услышал от артиста в суде. Трое остальных потерпевших, интересы которых представляет адвокат Александр Добровинский, заявили к актеру иск о компенсации морального вреда на символическую сумму в один рубль.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал. Его отправили под домашний арест до января 2021 года.