Сын погибшего в ДТП Захарова захотел больше денег от Ефремова

Старший сын погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергея Захарова захотел больше денег от артиста, повысив сумму иска. Об этом сообщил адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев, передают «Известия».

По словам защитника, теперь сын Захарова хочет получить 7,5 миллиона рублей. При этом ранее он заявлял иск на сумму в 6,5 миллиона рублей, однако, услышав хамство и оскорбления в свой адрес от Ефремова в суде, решил его изменить.

18 августа трое потерпевших по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, заявили к актеру иск о компенсации морального вреда на один рубль. Символическая сумма, по словам адвоката семьи погибшего Александра Добровинского, подтверждает, что семья Захарова хочет только справедливого суда над Ефремовым, а все сообщения о требовании огромных компенсаций от артиста — недостоверны.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал. Его отправили под домашний арест до января 2021 года.