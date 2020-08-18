К Ефремову заявили иск на один рубль за смертельное ДТП

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, заявили к актеру иск о компенсации морального вреда на один рубль. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает ТАСС.

Сумму иска озвучил Александр Добровинский, адвокат вдовы, брата и младшего сына погибшего в аварии Сергея Захарова. Символическая сумма, по его словам, подтверждает, что семья Захарова хочет только справедливого суда над Ефремовым, а все сообщения о требовании огромных компенсаций от артиста — недостоверны.

Заявители подчеркнули, что им не нужны «кровавые деньги» от человека, погубившего Сергея Захарова. «Мы хотим внести свою лепту в дело защиты маленьких людей от богатых и зарвавшихся знаменитостей. Мы простые провинциальные жители Рязани. Но может быть, на таких как мы, держится наша страна», — приводит слова потерпевших «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Ранее адвокат потерпевших заявлял, что подготовил два иска с разными суммами моральной компенсации. Решение о том, какой документ предоставить, он обещал принять после того, как услышит выступление артиста на суде.

Четвертый потерпевший по делу о смертельном ДТП, старший сын Сергея Захарова, интересы которого защищает другой адвокат, заявил иск к артисту на 6,5 миллиона рублей.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал. Его отправили под домашний арест до января 2021 года.

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