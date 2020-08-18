Эксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с участием Ефремова

В Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова медицинский эксперт рассказала о травмах погибшего водителя Сергея Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам свидетельницы, пострадавший умер из-за кровопотери, болевого шока и жировой эмболии. Она отметила, что Захаров был пристегнут, об этом свидетельствуют травмы, полученные им. Аорта не порвалась, поэтому он не погиб сразу, объяснила эксперт.

По ее мнению, у него не было шансов выжить после столкновения с автомобилем актера, так как он получил серьезные травмы. Прибывшая бригада скорой помощи оказала пострадавшему должную медицинскую помощь: на месте аварии и по дороге в больницу Захарову вводили необходимые препараты, делали искусственную вентиляцию легких.

Ранее 18 августа сын погибшего Валерий Захаров попросил суд о самом строгом наказании для актера. В ходе допроса он рассказал, что Ефремов до сих пор не выразил ему соболезнований. Также ни актер, ни его представители не обращались к нему по вопросу материальной компенсации.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал. Его отправили под домашний арест до января 2021 года.

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