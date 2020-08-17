Друг Ефремова рассказал о ночных прогулках актера у окна

Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов гуляет в квартире у открытого окна после захода солнца. О ночных прогулках артиста «Комсомольской правде» рассказал его друг, имя которого не раскрывается.

«Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку. Он не собирается скрываться. И это невозможно чисто технически — на нем же браслет электронный», — добавил собеседник газеты.

11 июля Ефремов попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Его выписали через четыре дня после госпитализации.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал. Его отправили под домашний арест до января 2021 года.