Сын Захарова попросил максимально жестко наказать Ефремова

Валерий Захаров, сын погибшего в ДТП Сергея Захарова попросил суд о самом строгом наказании для актера Михаила Ефремова. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает ТАСС.

В ходе допроса в Пресненском суде Москвы Валерий Захаров рассказал, что артист до сих пор не выразил ему соболезнований. Также ни Ефремов, ни его представители не обращались к нему по вопросу материальной компенсации.

Ранее сообщалось, что в сети была опубликована копия протокола допроса актера с признанием Ефремовым вины в смертельном ДТП. Допрос прошел через девять дней после аварии — 17 июля в присутствии адвоката обвиняемого Эльмана Пашаева. Согласно протоколу, на вопрос следователя о признании вины Михаил Ефремов ответил, что признает вину в полном объеме и раскаивается в содеянном.

Суд над актером должен был состояться 11 августа, однако Ефремову стало плохо, его отвезли в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Позже диагноз опровергли. Нарушений мозгового кровообращения у актера не обнаружили.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru