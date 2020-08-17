Актеру Михаилу Ефремову запретили ходить на прогулки под домашним арестом. Об этом сообщает ТАСС.

Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов артиста на условия домашнего ареста. Они требовали разрешить их клиенту выходить на улицу на два часа в день в сопровождении сотрудника ФСИН. Юристы подчеркнули, что врачи рекомендовали Ефремову уделять время прогулкам, однако прокурор выступил против ходатайства.

Ранее друг актера рассказал, что Ефремов гуляет в квартире у открытого окна после захода солнца. «Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку. Он не собирается скрываться. И это невозможно чисто технически — на нем же браслет электронный», — отметил он.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал. Его отправили под домашний арест до января 2021 года.