Вдова погибшего в ДТП Захарова назвала Ефремова убийцей

Маргарита Захарова, вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, на допросе в суде назвала актера убийцей. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает агентство «Москва».

Такую характеристику женщина дала артисту, отвечая на вопрос адвоката одной из сторон о своем отношении к Ефремову. Она попросила назначить подсудимому справедливое наказание, в соответствии с уголовным кодексом.

Кроме того, Захарова заявила, что не получила извинений от актера. Однако в день похорон от Ефремова приезжали «некие молодые люди» и предлагали деньги со словами «домик прикупите».

Женщина также рассказала, что накануне аварии она потеряла мать, которая скончалась от онкологии. «Вслед за матерью умирает муж. Это больно, это страшно», — призналась на суде потерпевшая.

Ранее сообщалось, что сын Захарова попросил максимально жестко наказать Ефремова за аварию. В ходе допроса он сказал, что артист до сих пор не выразил ему соболезнований.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал. Его отправили под домашний арест до января 2021 года.

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