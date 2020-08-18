Адвокат Ефремова пообещал тайного свидетеля

Адвокат актера Михаила Ефремова пообещал привести в суд по делу о смертельном ДТП тайного свидетеля. Об этом заявил защитник Эльман Пашаев, передает «КП» в своем Telegram-канале.

По его словам, этот человек докажет невиновность артиста. Пашаев попросил суд дать защите перерыв на один день, чтобы представить тайного свидетеля, которому нужно добраться до Москвы.

Остальные участники процесса возражали против этого, полагая, что защитник Ефремова затягивает суд. Адвокат Анна Бутырина, представляющая потерпевших, указала, что со стороны защиты актера заявлен один свидетель — Софья Кругликова, которая живет в Москве.

В этот момент предпочитающий молчать на суде Ефремов стал говорить. Он пояснил, что Софья — его супруга, у них трое детей, которых не с кем оставить дома. Тем не менее, судья решила перерыв в процессе не объявлять. Следующее заседание назначено на 19 августа.

Прокурор заявил на процессе, что сторона обвинения завершила представлять свои доказательства, сообщает ТАСС. В суде было допрошено 15 свидетелей, в числе которых сотрудники ГИБДД, очевидцы и эксперты, а также потерпевшие.

Ранее 18 августа вдова погибшего Сергея Захарова назвала Ефремова убийцей. Она попросила назначить подсудимому справедливое наказание в соответствии с Уголовным кодексом. Вдова рассказала суду, что не получила извинений от Ефремова, но в день похорон мужа от него приезжали «некие молодые люди» и предлагали деньги со словами «домик прикупите».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал. Его отправили под домашний арест до января 2021 года.

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