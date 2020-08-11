Сын погибшего Захарова потребовал от Ефремова 6,5 миллиона рублей

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, потребовал от актера 6,5 миллиона рублей. Сумму претензий раскрыл адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, передает издание «Подъем» во вторник, 11 августа.

Отмечается, что Виталий Захаров подал соответствующий иск к актеру. Исковые суммы остальных потерпевших — жены, брата и второго сына погибшего — не раскрываются.

Накануне адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера.

Ранее сообщалось, что старший сын покойного требует с Ефремова 20 миллионов рублей возможной компенсации. Еще 20 миллионов якобы должны были распределить поровну остальные потерпевшие. Позже Добровинский опроверг информацию о групповом иске на 40 миллионов рублей, однако не стал раскрывать сумму претензий.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался. Сам Ефремов не пострадал. Актера отправили под домашний арест до 9 августа.