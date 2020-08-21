Адвокат Резник назвал условия для защиты Ефремова

Адвокат Генри Резник назвал условие, при котором возьмется за защиту актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Об этом он рассказал ТАСС.

По мнению адвоката, о нем не забыли, а это означает, что за 82 года Резник не опорочил своего имени.

«Я лично знаком с Михаилом Ефремовым и знал его великого отца. Другое дело, что нужно помнить: любой, кто сейчас вступит в защиту Ефремова, будет, по сути, говорящей головой его предыдущей команды адвокатов во главе с Эльманом Пашаевым, так как они остались консультантами актера. Так что тот, кто уважает себя, вряд ли согласится с такими условиями. У меня уважение к себе, конечно, есть», — сказал Резник.

Пока он не готов сказать, станет ли защищать актера в случае окончательного отказа Ефремова от услуг Пашаева. К Резнику еще никто от имени артиста не обращался.

Ранее Ефремов заявил о намерении сменить адвокатов на более сильных. По мнению актера, к Пашаеву имеется предвзятое отношение со стороны суда и других участников процесса.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.

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